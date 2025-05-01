«В списках не значился». Кино про Брестскую крепость, на которое не пожалели 1 млрд. рублей

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В прокат вышел новый фильм про «Брестскую крепость». В фильме здействованы звезды российского кино. Бюджет картины перевалил за 1 млрд. рублей

1 мая в прокат вышел российский фильм «В списках не значился», экранизация одноименной повести Бориса Васильева, который известен прежде всего другой своей книгой – «А зори здесь тихие…».

Прежде всего стоит сказать, что это уже вторая по счету экранизация – первая под названием «Я – русский солдат» была снята двадцать лет назад – в 1995 году. Первый перенос повести «В списках не значился» Васильеву не понравился. Прежде всего тем, что хронометраж ленты всего 1 час 40 минут. Мол, за это время по нельзя показать все, одного фильма мало. Продолжительность новой экранизации уже 2 часа.

Продюсером и исполнителем одной из главных ролей стал известный актер театра и кино Владимир Машков, который в лишних представлениях не нуждается. Владислав Миллер (известному прежде всего по сериалу «Вампиры средней полосы) исполнил главную мужскую роль, лейтенанта Николая Плужникова. Главную женскую роль Мирры, сыграла Алёна Морилова, для которой эта работа стала дебютной. Бюджет «В списках не значился» - 1 млн. рублей. Режиссер ленты - Андрей Малюков, который, кстати, снял и прошлую экранизация повести Васильева «Я – русский солдат», а также знаменитый советский фильм «В зоне особого внимания». Так что отсутствия опыта в военных фильмах, у Малюкова нет.

Прежде всего стоит отметить крепкую работу оператора и костюмеров. Все это действительно на высоком уровне. Да, кто-то может начать сравнивать батальные сцены нашего фильма с голливудскими блокбастерами, но это лишнее. А излишний кровавый натурализм боев только повысит возрастной рейтинг зрителей – сейчас он 12+. Так что на просмотр «В списках не значился» школам можно смело приводить классы на сеансы.

Перенос повести сделан бережно, если и несоответствия есть, то читатель вряд ли обратит на это внимание. Музыка Николая Ростова прекрасно ложится на происходящие экранные события.

О чем же этот фильм? «В списках не значился» рассказывает про оборону Брестской крепости, которая приняла на себя первый удар немецко-фашистских войск 22 июня 1945 года. Фильм действительно удался, что совсем неудивительно, учитывая какая у него литературная основа. Так что нужно идти в кинотеатр, показывать ленту подрастающему поколению, ну и поддержать рублем отечественный кинематограф в данном конкретном случае тоже лишним не будет.