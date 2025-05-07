“Я ненавижу ее”: Ирина Аллегрова назвала самый надоевший хит из своего репертуара

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За кулисами концерта в Кремле Ирина Аллегрова удивила публику неожиданным признанием

В преддверии 80-летия Победы в России проходит много торжественных мероприятий. Одно такое состоялось в Кремле, где прошел концерт «И помнит мир спасенный», участницей которого стала наша известная императрица Ирина Аллегрова. После выступления она охотно пообщалась с журналистами, и курсантами, и сделала неожиданное признание.

Свидетелями данного события стали журналисты издания МК.

Для того чтобы Ирине Александровне приятное, девушки из танцевального коллектива запели известный хит из ее репертуара “Угонщица”, на что Аллегрова попросила этого не делать, поскольку она это с ее слов “самая ненавистная песня”.

Молодой паренек сильно удивился и переспросил, неужели это правда?

“Я ненавижу ее”, – удивила Аллегрова неожиданным признанием.

В дополнении Аллегрова сказала, что прошлым жить нельзя, и вообще ее репертуар из 90-х ей сегодня не интересен, ей хочется исполнять новые и более серьезные песни.

Это не первый подобный случай, когда звезды российской эстрады признаются в том, что ненавидят некоторые популярные песни из своего репертуара. Ранее Валерий Леонтьев высказался, что его “тошнит” при исполнении известного хита “Дельтаплан”. Для публики это известная и любимая песня, но попробуйте ее за свою жизнь исполнить большое количество раз.

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В каждой профессии есть свои издержки. Но надо признаться, что артисты за свой труд хотя бы получают достойную заработную плату…