“Я не проиграю”. Больному онкологией Отару Кушанашвили грозит новая госпитализация
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Перенесший операцию по удалению злокачественной опухоли шоумен опять рискует попасть в больницу
У Отара Кушанашвили снова возникли проблемы со здоровьем. Шоумену, перенесшему в прошлом году операцию по удалению злокачественной опухоли, опять грозит госпитализация.
Об том он
«Возможно, 15 мая меня снова госпитализируют. Возможно. Но я очень решительно заявляю всем, кто болеет за меня, всем, кто, простите, вдохновляется мной: я эту битву не проиграю. Пышно выражаясь, ни о каком поражении в моем умственном обиходе не может быть и речи. Я не тот человек, что боится тьмы (еще раз извините за вычурность: настроение блестящее!)», — заявил Отар Кушанашвили.
Онкологию четвертой стадии Кушанашвили диагностировали летом 2024 года. Осенью ему была проведена операция, и он заявил о «триумфальной победе» над онкологией, после чего продолжил вести свое шоу на YouTube-шоу «Каково?!».
В какой-то момент Отар сравнил себя с певцом Андреем Губиным, и признался, что теперь и у него все болит. Журналист прошел тяжелый курс лечения химиотерапии, и с его слов пережил две клинические смерти. После тяжелейшей болезни он дал себе установку радоваться каждому новому дню.
Хочется верить, что 15 мая пройдет обычная плановая диспансеризация, и Отар Кушанашвили продолжит радовать поклонников своим творчеством. В любом случае мы желаем ему здоровья!