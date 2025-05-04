Странные нестыковки в деле нападения на Надежду Кадышеву в Иваново

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О происшествии стало известно через несколько дней после того как оно случилось

На концерте Надежды Кадышевой в Иваново произошло происшествие . После того как опустился занавес на певицу набросилась поклонница, и схватила ее за шею. Охрана сработала четко и Надежда серьезно не пострадала, а пострадавшая уже находится в полиции и дает показания.

Как пишет Telegram-канал Mash, напавшая на Кадышеву девушка, чье имя пока неизвестно, заявила, что действовала по поручению журналистов, чтобы получить эксклюзивный материал.

“Я это придумала не сама — мне позвонили, сказали поехать на концерт к Надежде Кадышевой, надо будет ей сказать, что у вас такое творится в семье, а вы молчите”.

За эту работу девушке обещали неплохо заплатить. На концерте также был молодой человек в кепке, который руководил всем процессом. Он давал напавшей инструкции, а во время нападения попросил спросить про разлад в семье Кадышевой. Все это действие необходимо было записать на видео, чтобы выпустить «громкий» эксклюзив про певицу.

После этого происшествия команда певицы заявила, что будет полностью пересмотрена вся система безопасности. Артисты вынуждены убрать физический контакт со зрителями.

Учитывая тот факт, что Надежда Кадышева сегодня переживает свою вторую популярность, нам показалось странным во всей этой истории тот факт, что происшествие произошло 30 апреля, а история стала достоянием российских СМИ только сегодня. Да и “поклонница” очень спокойно и раскрепощенно ведет себя на камеру. Главное, что после всего случившегося все живы и здоровы, а во всем остальном разберется полиция…