«Батя 2: Дед» - стоит ли смотреть этот фильм?

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Честный обзор новой российской комедии

Если вы хотя бы изредка включаете телевизор, то без всякого сомнения, натыкались на рекламу фильма «Батя 2: Дед». За последние годы у многих из нас сложилось мнение, что если настойчиво рекламируют какой-нибудь «кинопродукт», то скорее всего нам предлагают пойти на просмотр какой-нибудь очередной ерунды от наших творцов. Что тут можно сказать?

В большинстве случае так оно и происходит. Хотя конечно же стоит отметить, что даже хороший фильм в наше время нуждается в рекламной компании. А что же зрителям предложили посмотреть в этот раз?

Прежде всего стоит напомнить, что первый фильм с простым названием «Батя», вышел еще пять лет назад – в 2020 году. Режиссером ленты тогда выступил Дмитрий Ефимович, а главную роль исполнил Владимир Вдовиченко. Тогда данная комедия, рассказывающая о семейных отношениях разных поколений, получила очень неплохие оценки. Так что совсем неудивительно, что удачная история получила продолжение. И как мы знаем, продолжение в большинстве своем, значительно уступают оригинальным историям. Так, к сожалению, получилось и в этот раз.

С «Батя 2: Дед» получилась весьма любопытная ситуация. Если вы не видели первый фильм, то сравнить ленту 2025 года с «Дедом» вы не сможете, и соответственно не заметить вторичность по сравнению с оригинальной историей.

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Там, где первый фильм играл на чувствах зрителей, в фильме номер два в сценарий вписали хохмочки и анекдотические ситуации. На пользу такая замена явно не пошла, о чем говорят уже первые зрительские отзывы. В любом случае фильм «Батя 2: Дед» это явно не та лента, на которую нужно обязательно идти в кинотеатр. Ждем более хорошие отечественные фильмы…