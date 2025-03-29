Фильм «Пальма 2», почему после просмотра вы не пожалеете о потраченном времени

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Вышла вторая часть фильма про овчарку Пальма. В новой части зрителей ждут новые и захватывающие приключения. Стоит ли смотреть этот фильм и пойдет речь в данной публикации

«Киновкус» наших отечественных зрителей меняется, но один пункт у него не меняется без всякого преувеличения, никогда. Любят наши любители кино и сериалов, экранные истории, которые рассказывают о похождениях друзей наших меньших.

По сложившейся традиции, на такие фильмы в кинотеатр ходят всей семьей, ибо там нет «чернухи» и финал точно будет счастливым, так что это идеально для показа юным зрителям.

Пять лет назад, в 2020 году вышел семейный российский фильм «Пальма», который рассказывал о судьбе собаки-овчарке по кличке Пальма, которая ждет в аэропорте своего улетевшего хозяина (а собачку в самолет не пустили). Сценарий написан по мотивам реальных событий, произошедших в советском аэропорту, в середине 70х годов.

И вот, в 2025 году, на экраны выходит прямое продолжение похождений овчарки под названием «Пальма 2». Нужно ли перед просмотром второго фильма, посмотреть первую часть? Очень желательно. Тем более, что юный герой подрос, а в его семье случились перемены и не сказать, что началась беспечная жизнь. Теперь семья Лазаревых живет в глубинке, Пальма радостно бегает по окрестностям и в один прекрасный день, возвращается с нежданным гостем – маленьким медвежонком.

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В случае с «Пальмой 2» приятно отметить, что второй фильм не уступает первому фильму 2020 года выпуска. Да, и пейзажи пошли ленте только на плюс. Хотя фильм и идет более двух часов, это время за просмотром пролетает очень быстро. Так что смело смотрим новую историю про овчарку Пальму и ее семью…