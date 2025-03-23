Комедия «Ждун» не оправдала ожиданий российских зрителей

Источник фото: kinopoisk.ru

Кино не смогли спасти даже популярные актеры. По десятибальной шкале фоль еле набрал 5 баллов

Почти десять лет назад, в 2016 году «на свет появился» известный до сих пор интернет-мем под названием Ждун. Это существо было придумано и изготовлено голландской женщиной-скульптором Маргрит ван Бреворт для университета в голландском же городе Лейдене. Позже это изображение стало «жить» в местном медицинском центре. Довольно-таки быстро эта статуя изловленное из смеси эпоксидной смолы и пластика, стала знаменитой на весь мир благодаря интернету…

Начали выпускаться игрушки, сувениры в виде Ждуна, и даже сегодня, почти десятилетия спустя, этот образ до сих пор узнаваем, что согласитесь с интернет-мемами, бывает весьма редко – слишком непостоянен интерес публики, которая чуть ли не живет во Всемирной паутине…

А вот что удивляет еще, этот тот факт, что за десятилетие никто так и не удосужился снять фильм про Ждуна. А вот наши кинодеятели, хотя и с большим опозданием все же экранизировали похождения этого странного, но весьма запоминающегося персонажа. И тем более на законных основаниях – еще в 2017 году российская компания CD Land выкупила у голландской мастерицы все права на использование образа Ждуна. Так что никакого плагиата нет – у нас все в рамках закона и лицензии.

Итак, по версии сценаристов нашего фильма, Ждун – это инопланетянин, космический корабль которого потерпел крушение в краснодарском крае. Этот сценарный поворот мы уже немалое количество раз видели в кино – как примеры, сразу вспоминаются «Альф» и «Инопланетянин». Понятное дело, что с колоритным инопланетным парнем вскоре вступает в контакт с одной из местных краснодарских семей.

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Если сравнить «Ждуна» с вышеуказанными киноисториями о пришельцах, то новый российский фильм проигрывает своим «более старшим товарищам» по всем статьям. Альф не надоедает своими шутками про меню из котов и рассказами о своей жизни на родной планете Мельмак. Инопланетянин из фильма Стивена Спилберга подкупает зрителя даже своей мимикой, а вот Ждун – это Ждун. Шутки плоские и несмешные. Непонятно на кого рассчитан этот фильм. Также непонятно зачем его вообще сняли. Ну и совсем непонятно, зачем на него вообще идти в кино… В общем трижды непонятный фильм – смотрите на свой страх и риск…