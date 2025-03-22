В память Ларисы Голубкиной - лучшие роли актрисы

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Сегодня, ушла из жизни известная советская и российская актриса Лариса Голубкина. Ларисе Ивановне, в этом марте исполнилось 85 лет – причина смерти актрисы неизвестна. Предлагаем почтить память и вспомнить лучшие роли Ларисы Голубкиной.

«Гусарская баллада» (1962)

Фильм-мюзикл «Гусарская баллада» стал первой работой начинающей актрисы в кино, а роль гусар-девицы Шурочки Азаровой стала, ее по-настоящему «звёздной ступенькой».

Режиссер «Гусарской баллады» Эльдар Рязанов, а роль поручика Ржевского исполнил знаменитый отечественный актер Юрий Яковлев.

Фильм посмотрело в советском кинопрокате более 48 млн. зрителей.

«Дайте жалобную книгу» (1965)

Режиссером четвертого фильма в фильмографии Марины Голубкиной, снова стал Эльдар Рязанов. «Дайте жалобную книгу» - это комедия о том, что даже самое безнадежное заведение советского общепита, можно совместными усилиями превратить в образцовое заведение.

Роль директора ресторана «Одуванчик», Татьяны Шумовой и сыграла Лариса Голубкина.

«Освобождение» (1968-1971)

«Освобождение» — это по-настоящему эпическая серия фильмов советского режиссера и сценариста Юрия Озерова. С 1968 по 1971 год было снято пять фильмов, последний из которых рассказывал о событиях битвы за Берлин в 1945 году. Это киноэпопея с большим интересом смотрится и сегодня, спустя более чем полвека.

Лариса Голубкина сыграла небольшую, но запоминающуюся роль советской военной медсестры Зои.

«Трое в лодке, не считая собаки» (1979)

А это советская экранизация (весьма вольная, кстати) знаменитого одноименного романа английского писателя Джерома Клапка Джерома, который рассказывает о путешествии трех друзей по реке Темзе.

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В оригинальном романе не было трех возлюбленных главных героев, ну а сценарист Семен Лунгин решил добавить прекрасных дам в советскую киноверсию английской классики. Лариса Голубкина исполнила роль Энн, одной из девушек-путешественниц.