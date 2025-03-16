Будет лучше прежнего? В России начали съемки ремейка «Земля Санникова»

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В российском кино закончились идеи, режиссеры пытаются переснять очередной хит советского кино

Почти век назад, в 1926 году впервые был опубликован фантастический роман «Земля Санникова» Владимира Обручева. Действие книги происходит незадолго от начала Русско-Японской войны, в самом начале прошлого века. Волею судеб несколько русских студентов отправляются на таинственную Землю Санникова. Роман был весьма популярен у советского читателя, и совсем неудивительно, что книгу экранизировали, правда только спустя почти полвека – в 1973 году.

Режиссерами киноадаптации выступили Альберт Мкртчян и Леонид Попов. Первоначально в нем одну из ролей должен был сыграть Владимир Высоцкий и исполнить свои песни, так же в планах было снять и Марину Влади, но увы, знаменитый бард пришелся «не ко двору», и пара так и не появилась в данном фильме. Так что роль предназначающаяся Высоцкому досталась Олегу Далю.

Также в фильме мог принять участие еще один знаменитый советский исполнитель – Муслим Магомаев, но снова неудача. И опять начался конфликт между актерами и режиссерами. В итоге, к сожалению, хорошего фильма из хорошей книги, снять не получилось. Некоторые моменты выглядят комично, хотя задумывались как серьезные сцены. Но в любом случае фильм в кинотеатрах посмотрело более 41 млн. наших зрителей.

«Земля Санникова» — это один из немногих советских фильмов, которые прямо-таки требуют ремейка. Известный российский кинокритики Александр Голубчиков в интервью с «Киноафишей» рассказал, что, хотя книга и вышла век назад, интерес к этой истории в нашем обществе сохраняется. В данный момент над проектом работают отечественные кинематографисты из «Марс Медиа».

Сейчас известно, что проект стартовал, и сценарий пишет Алексей Платов. А вот данных о том, кто станет режиссером и сыграет главные роили пока неизвестно. Ждем больше информации…