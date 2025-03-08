Никакого криминала. Объявлены официальные причины смерти Джина Хэкмана
Источник фото: globallookpress.com
Следователи установили, что Джин Хэкмен умер от болезни сердца, а его жена умерла от хантавируса
В конце февраля этого года мировую общественность шокировала новость о смерти известного голливудского актера Джина Хэкмена. Обладатель двух Оскаров был найден мертвым в своем доме, рядом с ним было обнаружено тело его супруги, что сразу вызвало массу слухов о криминальной составляющей этого происшествия. И вот следователи озвучили официальную причину смерти Хэкмена и его жены.
Как пишет издание
Также в доме супружеской пары была найдена мертвой их собака, которая скорее всего банально умерла от голода.
Вот такой грустный сюжет. В любом случае в памяти любителей кино останутся фильмы с участием Джина Хэкмана, и зрители всегда смогут наслаждаться его непревзойденной игрой…