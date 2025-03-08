Никакого криминала. Объявлены официальные причины смерти Джина Хэкмана

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Следователи установили, что Джин Хэкмен умер от болезни сердца, а его жена умерла от хантавируса

В конце февраля этого года мировую общественность шокировала новость о смерти известного голливудского актера Джина Хэкмена. Обладатель двух Оскаров был найден мертвым в своем доме, рядом с ним было обнаружено тело его супруги, что сразу вызвало массу слухов о криминальной составляющей этого происшествия. И вот следователи озвучили официальную причину смерти Хэкмена и его жены.

Как пишет издание CNN , никакого криминала в смерти известной пары не обнаружено. Как удалось выяснить судмедэкспертам, первой скончалась Бетси Аракава, жена Хэкмена, которая страдала тяжелой формой хантавирусного синдрома легких. А через несколько дней умер и сам актер от острой сердечной недостаточности. Известно, что Хэкман также страдал тяжелой формой болезни Альцгеймера, и значит вряд ли мог самостоятельно за собой ухаживать.

Также в доме супружеской пары была найдена мертвой их собака, которая скорее всего банально умерла от голода.

Таинственные смерти в Голливуде. В США найден мертвым Джин Хэкмен

Вот такой грустный сюжет. В любом случае в памяти любителей кино останутся фильмы с участием Джина Хэкмана, и зрители всегда смогут наслаждаться его непревзойденной игрой…