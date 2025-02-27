Таинственные смерти в Голливуде. В США найден мертвым Джин Хэкмен

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Из США сообщают о гибели актера Джина Хэкмана и его жены

В США на 95 году жизни скончался известный актер, двукратный лауреат премии “Оскар” Джин Хэкмен. Вместе с ним нашли тело его супруги 63-летней пианистки Бетси Аракава. Как сообщило издание Variety , трагедия произошла в их личном имении

По словам полиции, на месте происшествия признаки насильственной смерти не обнаружены. Причины смерти предстоит выяснить. Однако очевидно, что произошел несчастный случай.

Джин Хэкмен, известный зрителям по ролям в Голливуде в таких фильмах как “Непрощенный” и “Французский связной”, “В тылу врага”, “Багровый прилив”. Однако большую популярность он получил после роли в фильме “Супермен”.

Актер ушел из киноиндустрии в 2004 году, и последние годы проживал со своей супругой в Санта-Фе в своем доме в районе Санта-Фе-Саммит к северо-востоку от города.

Накануне также стало известно о смерти актрисы Мишель Трахтенберг, звезде фильмов “Сплетница” и “Евротур”, ей было всего 39 лет. Как сообщила полиция, ее тело нашла ее мать в ее квартире в 51-этажном элитном ЖК в районе Сентрал-Парк-Саут на Манхэттене. Как и в случае с Джином Хэкменом, полиция не нашла насильственниы признаков смерти, причну случившегося предстоит выяснить судмедэкспертам…