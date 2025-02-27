Таинственные смерти в Голливуде. В США найден мертвым Джин Хэкмен
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Из США сообщают о гибели актера Джина Хэкмана и его жены
В США на 95 году жизни скончался известный актер, двукратный лауреат премии “Оскар” Джин Хэкмен. Вместе с ним нашли тело его супруги 63-летней пианистки Бетси Аракава. Как сообщило издание
По словам полиции, на месте происшествия признаки насильственной смерти не обнаружены. Причины смерти предстоит выяснить. Однако очевидно, что произошел несчастный случай.
Джин Хэкмен, известный зрителям по ролям в Голливуде в таких фильмах как “Непрощенный” и “Французский связной”, “В тылу врага”, “Багровый прилив”. Однако большую популярность он получил после роли в фильме “Супермен”.
Актер ушел из киноиндустрии в 2004 году, и последние годы проживал со своей супругой в Санта-Фе в своем доме в районе Санта-Фе-Саммит к северо-востоку от города.
Накануне также стало известно о смерти актрисы Мишель Трахтенберг, звезде фильмов “Сплетница” и “Евротур”, ей было всего 39 лет. Как сообщила полиция, ее тело нашла ее мать в ее квартире в 51-этажном элитном ЖК в районе Сентрал-Парк-Саут на Манхэттене. Как и в случае с Джином Хэкменом, полиция не нашла насильственниы признаков смерти, причну случившегося предстоит выяснить судмедэкспертам…