Пасха-2026: поехали! 12 апреля станет самым светлым днем года - как не испортить праздник «куличной» диетой

Пасха

В 2026 году православный календарь преподнес россиянам удивительное совпадение: Светлое Христово Воскресение выпадает на 12 апреля.

Пока страна отмечает День космонавтики , верующие встретят «праздников праздник» под настоящим весенним солнцем. Дата Пасхи всегда переходящая, она привязана к первому весеннему полнолунию, и в этот раз начало апреля обещает быть по-настоящему духовным. Суть торжества остается неизменной — это победа жизни над смертью и символ надежды, который объединяет миллионы людей, независимо от того, как часто они заходят в храм.

Подготовка к главному воскресенью года требует мудрости и четкого плана. Особое значение имеет Страстная неделя, где каждый день — это ступень к празднику. В Чистый четверг, который в 2026-м приходится на 9 апреля, принято не только наводить идеальный порядок в доме, но и очищать мысли от обид. Патриарх Кирилл напоминает, что ошибки близких или коллег в эти дни нужно «покрывать любовью», а не гневом. В пятницу наступает время тишины и строгого поста, а уже в субботу верующие традиционно освящают куличи и яйца. Если возможности дойти до храма нет, священники разрешают окропить снедь святой водой дома, трижды пропев пасхальный тропарь.

Важно помнить о главной ошибке, которая закрепилась в народном сознании еще с советских времен. Церковь категорически не рекомендует посещать кладбище в день Пасхи. Радость Воскресения несовместима со скорбью, поэтому визиты к усопшим родственникам лучше отложить до Радоницы, которая наступит 21 апреля. Оставлять еду на могилах тоже не стоит — гораздо правильнее раздать пасхальные угощения нуждающимся. Праздник должен оставаться временем для живых, семейных встреч и искренней радости в кругу близких.

Гастрономическая часть Пасхи — это отдельное испытание для организма. После семи недель ограничений велик соблазн съесть всё и сразу, но врачи-эндокринологи советуют быть осторожнее с творожной пасхой и куличами. В 100 граммах пасхи может содержаться до 500 килокалорий, а обилие сахара и жиров создает серьезную нагрузку на печень и поджелудочную железу. Безопасной порцией считается кусочек весом в 50–70 граммов. Даже самые полезные на столе продукты — яйца — стоит употреблять умеренно, ограничиваясь двумя-тремя штуками, чтобы избежать тяжести и проблем с ЖКТ.

Сама традиция красить яйца уходит корнями в глубокую древность и обросла красивыми легендами. По одной из них, Мария Магдалина пришла с вестью о воскрешении Христа к императору Тиберию, но тот лишь рассмеялся, заявив, что это невозможно, как если бы белое яйцо в его руках стало красным. Чудо произошло мгновенно. В 2026 году мы продолжаем этот древний «челлендж», но эксперты советуют выбирать натуральные красители вроде луковой шелухи или куркумы. Это позволит сохранить не только верность традициям, но и здоровье, сделав праздничный стол по-настоящему безопасным и красивым.