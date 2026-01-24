Подражание полиции приводит к алкоголизму?

Причем к полиции даже в ее идеальном и пропагандистском виде на телеэкране.

В таком государстве, как наше, сериалы про полицию – одна из основ культуры. И полиция в этих сериалах положительный персонаж. И почему-то алкоголики, которым не нужен повод.

Вот как ситуацию обозначил академик, зампредседателя РАН Онищенко.

«Вот всякие ментовские сериалы, где крутые ребята ловят преступников. Каждые пять минут на экране у них появляется повод, чтобы выпить, и они это делают».

Онищенко настаивает на пропаганде здорового образа жизни и предлагает, чтобы спиртное на экране употребляли только отрицательные персонажи.

Осталось понять, в реальной жизни полицейские злоупотребляют спиртным так же сильно на экране?

А то можно наборы игрушек выпускать для желающих поиграть в полицию: дубинка, удостоверение, многофункциональная бутылка.