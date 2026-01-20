В Шексне мужчина не смог проснуться после выпитого алкоголя

Источник фото: Газета «Звезда»

Мужчину пришлось эвакуировать в вологодскую больницу

В Шексне мужчина уснул после выпитого алкоголя и уже несколько дней находится в состоянии сна. Об этом сегодня сообщает районная газета «Звезда».

По информации издания, мужчина приехал в город на заработки и вместе с соседом по комнате после смены выпил пенного. Сосед через какое-то время проснулся, а его приятель продолжал спать.

«Сосед забеспокоился и вызвал бригаду скорой помощи - разбудить не получилось. Для эвакуации бессознательного мужчины из квартиры прибыли сотрудники МЧС, их попытки вернуть его в чувство тоже были тщетны», - пишет газета.

Мужчину сначала увезли в районную больницу, а затем переправили в Вологодскую областную клиническую больницу, где у него диагностировали кому и алкогольную интоксикацию.

Медики не исключают, что потерпевший отравился суррогатным алкоголем.