Купил психушку за 100 долларов - очень умный белорус ищет инвесторов

Житель Беларуси, потерявший работу, приобрел здание психиатрической больницы всего за 100 долларов и решил там обосноваться.

Несколько комнат, ранее служивших кабинетами, он превратил в жилое помещение, а остальную часть пространства переоборудовал под арт-галерею.

История на этом не заканчивается. Теперь владелец бывшей психбольницы активно ищет финансирование для реализации масштабного культурного проекта на базе этого объекта. Его задумка уже нашла отклик у ценителей искусства в регионе. Сам он о поиске работы пока не задумывается.

У него есть 4 тысячи м2 жилья за 100 долларов и ум. Этот мужчина справится.