Wildberries купил «Рив Гош»: Наталья Ким изменит правила игры на рынке красоты

Wildberries срывает банк

Сегодня появилась информация , что Wildberries Натальи Ким приобрел «Рив Гош» за 6 миллиардов рублей. В собственность популярного маркетплейса перешли 252 магазина. Это самая масштабная покупка в сегменте красоты за последние пять лет. После закрытия сделки все точки «Рив Гош» перешли в собственность маркетплейса, а бренд будет продаваться через единую логистическую и технологическую платформу Wildberries.

Наталья Ким, сооснователь и глава Wildberries, уже несколько лет последовательно преобразует компанию из чисто онлайн‑ритейлера в интегрированный конгломерат, охватывающий как цифровые, так и физические каналы продаж. Приобретения в 2023‑2024 годах показали, что Ким стремится укрепить собственную сеть офлайн‑точек, чтобы обеспечить более быструю доставку и собрать данные о покупателях в реальном времени.

Параллельно Wildberries экспериментирует с новыми сервисами: в 2024 году компания объявила о запуске собственного такси — «Wildberries Taxi», который должен был объединять мобильные заказы с доставкой покупок. Проект был временно приостановлен, но сам факт попытки выйти в мобильный транспорт демонстрирует готовность Ким к построению многосервисной экосистемы, где логистика, финансы, розничные сети и даже транспорт работают в едином «цифровом кластере».

Стратегия Натальи Ким ориентирована на вертикальную интеграцию — получение контроля над цепочкой создания стоимости от поставщика до конечного покупателя, а также на расширение клиентского «контакта» за пределы традиционного онлайн‑шопинга. Приобретение «Рив Гош» в этом контексте выглядит как шаг к доминированию в категории «красота», где Wildberries уже лидирует в онлайн‑продажах, но пока не имела полноценных «брэнд‑шоу‑румов». Сейчас же у компании будет возможность предложить клиентам как онлайн‑контент, так и физический опыт, что усиливает лояльность и повышает средний чек.

В то же время Алексей Мордашов, председатель совета директоров «Северстали», активно выводит свой металлургический бизнес за пределы традиционного производства стали. В октябре 2025 года «Северсталь» завершила покупку косметической дистрибьюторской компании «Улыбка радуги» за 3,5 млрд рублей.

В начале 2025 года стало известно о переговорах по приобретению «Магнит‑Косметик». Стратегически это позволило бы «Северстали» построить цепочку от сырья (пластик, упаковка) до готовой косметики, создавая собственную «стоимость добавленной продукции», аналогично тому, как Мордашов развивал строительный бизнес через «Северсталь‑Строй» и агропромышленные проекты.

Оба предпринимателя находятся в верхней части российского списка миллиардеров, но их капитал сформирован из разных баз: у Ким — в онлайн‑ритейле и связанных с ним логистических активах, у Мордашова — в тяжёлой промышленности, металлургии и постепенно растущем потребительском секторе.

На данный момент Wildberries сосредоточена на цифровой торговле и управлении сетью офлайн‑магазинов, тогда как «Северсталь» только входит в розничный сегмент через косметику. Прямой пересечения (один продаёт косметику, другой её только собирает) пока нет, но оба движутся к созданию вертикально интегрированных экосистем, где контроль над логистикой, брендингом и клиентским опытом становится ключевым конкурентным преимуществом. В таком контексте они могут рассматриваться как потенциальные конкуренты в будущей «экономике потребительских товаров», если «Северсталь» расширит свою розничную сеть до уровня, сравнимого с сетью Wildberries.