Ивановские производители обвинили Wildberries в лоббировании интересов китайских конкурентов
Источник фото: NewsVO Алексей Колосков
Ивановские производители обратили внимание на разные условия допуска на площадку российских и китайских производителей
Противостояние между банками и маркетплейсы по поводу скидок переходит в позиционную борьбу. В дело вступают все новые игроки. На днях производители Ивановской области предъявили руководству Wildberries весьма серьезные претензии.
По сути они обвинили крупнейшую российскую онлайн-площадку в лоббировании интересов китайских производителей.
Как
«Финансовая модель продавца становится убыточной, а „справедливости“, о которой кричит Ким, внутри площадки нет», — констатировали производители.
Между тем как пишет
Возможно противники маркетплейсов используют Ивановских производителей в своих корыстных целях. Однако проблема того, что иностранные производители не платят НДС поднималась неоднократно. Мы можем предположить, что уже в ближайшем времени это упущение будет исправлено…