Ивановские производители обвинили Wildberries в лоббировании интересов китайских конкурентов

Источник фото: NewsVO Алексей Колосков

Ивановские производители обратили внимание на разные условия допуска на площадку российских и китайских производителей

Противостояние между банками и маркетплейсы по поводу скидок переходит в позиционную борьбу. В дело вступают все новые игроки. На днях производители Ивановской области предъявили руководству Wildberries весьма серьезные претензии.

По сути они обвинили крупнейшую российскую онлайн-площадку в лоббировании интересов китайских производителей.

Как пишет издание «Ридус», в сети завирусилось обращение почти 70 ивановских фабрик к главе Wildberries Татьяне Ким. Они обратили внимание на то, что условия для российских и китайских производителей неравноценные. В частности комиссия в категории «Одежда, обувь и аксессуары» на FBS-схеме (со склада маркетплейса) для бизнесменов из Поднебесной составляет от 2,5 до 10%, в то время как аналогичные платежи для российских производителей варьируются в промежутке 15–25%. То есть продукция тех же ивановских фабрик изначально проигрывает конкурентную борьбу товарам из Китая, что ведет их бизнес к убыткам.

«Финансовая модель продавца становится убыточной, а „справедливости“, о которой кричит Ким, внутри площадки нет», — констатировали производители.

Между тем как пишет ТАСС , именно торговля через маркетплейсы позволила многим производителям Ивановской области нарастить объемы продаж, и значительно увеличить свою прибыль. Между тем еще десять лет назад многие из них были на грани банкротства. Мало того, Ивановская область третий год подряд является лидером после Москвы и Санкт-Петербурга по объему продаж на крупнейших российских цифровых платформах. Только в 2025 году оборот ивановских производителей увеличился в 1,5 раза по сравнению с 2024 годом.

Возможно противники маркетплейсов используют Ивановских производителей в своих корыстных целях. Однако проблема того, что иностранные производители не платят НДС поднималась неоднократно. Мы можем предположить, что уже в ближайшем времени это упущение будет исправлено…