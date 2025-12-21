Депутат ГД РФ Самокиш оскорбил и назвал взрывом сепаратизма общероссийский конкурс
Источник фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press
Завершился общероссийский конкурс «Молодёжная столица России-2026»
Ситуация огорчила депутата-единоросса в ГД РФ Самокиша. Огорчила настолько, что он выразил свое мнение прямо.
"Это - просто, полное ***. Полное. И все это понимают. Давайте еще проиграем какому-то райцентру. Конкурс — нечестный. Он разрушает страну и взрывает сепаратизм. Мы тут реально верим, что Смоленск — при всем уважении — молодежнее Томска не является. Томск — реально город, в котором удельный вес молодежи самый высокий в стране. Молодежь приезжает со всей страны за образованием. Каких-то вопросов к другим городам у меня нет. Но с результатами я не согласен".
Назвать Смоленск райцентром - это мощно и несправедливо. Назвать конкурс - один из множества общероссийских, объединяющих страну - сепаратистским - тоже неправильно. Депутат Самокиш уже извиняется. Он пишет, что
"Погорячился, высказался резко и некорректно, многих- незаслуженно- задел и тоном, и формой поста. Был, однозначно, неправ".