Депутат ГД РФ Самокиш оскорбил и назвал взрывом сепаратизма общероссийский конкурс

Завершился общероссийский конкурс «Молодёжная столица России-2026»

Город-победитель – Смоленск. У него более 550 тысяч голосов. На втором месте Томск с 290 тысячами голосов.

Ситуация огорчила депутата-единоросса в ГД РФ Самокиша. Огорчила настолько, что он выразил свое мнение прямо.

"Это - просто, полное ***. Полное. И все это понимают. Давайте еще проиграем какому-то райцентру. Конкурс — нечестный. Он разрушает страну и взрывает сепаратизм. Мы тут реально верим, что Смоленск — при всем уважении — молодежнее Томска не является. Томск — реально город, в котором удельный вес молодежи самый высокий в стране. Молодежь приезжает со всей страны за образованием. Каких-то вопросов к другим городам у меня нет. Но с результатами я не согласен".

Назвать Смоленск райцентром - это мощно и несправедливо. Назвать конкурс - один из множества общероссийских, объединяющих страну - сепаратистским - тоже неправильно. Депутат Самокиш уже извиняется. Он пишет, что