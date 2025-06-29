В чем призналась Валентина Талызина в своем последнем интервью в эфире шоу “Секрет на миллион”
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Популярная телеведущая Лера Кудрявцева рассказал о своем общении с артисткой за пять дней до ее кончины
Недавно Россия простилась с выдающейся актрисой Валентиной Талызиной. Так получилось, что за пять дней до своей кончины звезда “Иронии судьбы” снялась в популярном шоу “Секрет на миллион”. Какой важный секрет она раскрыла на этой передаче, рассказала ее постоянная ведущая Лера Кудрявцева.
Несмотря на свой возраст и тяжелую болезнь, Валентина Талызина она продолжала работать. В ее последних спектаклях в Государственном академическом театре имени Моссовета ее на сцену вывезли в инвалидной коляске. И так получилось, что ровно за пять дней до своей смерти артистка дала свое последнее интервью программе «Секрет на миллион», которая вышла в эфир телеканала НТВ 28 июня.
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«Плохо. Боюсь», — заявила Валентина Талызина в ответ на вопрос: «Как Вы относитесь к своему возрасту?»
В ее ответе чувствовалось, что она предчувствовала свой конец.
Несмотря на весьма успешную карьеру в кино и театре, личная жизнь артистки сложилась неудачно. С единственным официальным мужем она была вынуждена развестись из-за его пристрастия к алкоголю и частых измен. А немногочисленные романы также заканчивались расставаниями. Единственным светлым пятном в жизни Талызиной, били ее дочь и внучка, которые также стали актрисами.
«Вообще Талызины все непростые, очень харизматичные, очень сложные», — отметила артистка.
Тем не менее в общении с Кудрявцевой артистка призналась, что ни о чем не жалеет, и принимала жизнь как данностью.
Недавно мы писали, что коллега по “Иронии судьбы” польская актриса Барбара Брыльска заявила, что не простит Талызину даже после ее смерти, из-за той критики, которой она ее подвергла.