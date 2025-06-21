“Я никогда ее не прощу”. Барбара Брыльска негативно отреагировала на смерть Валентины Талызиной

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Актриса долгое время боролась с онкологией

В России есть такое негласное правило, когда о покинувших этот мир людях говорят либо хорошо, либо ничего. Но видимо известная польская актриса Барбара Брыльска об этом ничего не знает.

Сегодня она позволила себе высказаться в очень негативном ключе о Валентине Талызиной, которая скончалась на 91-м году жизни. В интервью изданию NEWS.ru она заявила, что ее народная артистка РСФСР ее никогда не любила. Во многих публичных интервью Талызина наговорила очень много негатива, что она не готова ей этого простить даже после смерти.

“Что я могу сказать? Ничего хорошего, потому что меня очень-очень она не любила, даже в интервью по телевидению она сказала такое, чего никогда не прощу ей. Я могла говорить [в «Иронии судьбы»], почему я должна была за это платить? Конечно, мы были лично знакомы, но чтобы один на один — никогда, в компаниях виделись, конечно”, — отметила Брыльска.

В частности Талызина считала, что Брыльска не справилась с ролью Нади. По ее мнению польская коллега просто не дотягивала до этой роли, и только благодаря голосу российской актрисы эта роль запомнилась отечественному зрителю.

Также Талызина рассказывала о произошедших между ними конфликте на съемках «Иронии судьбы». Брыльска с ее слов была очень гордой, и не могла понять, как играть роль ленинградской учительницы.

Как сообщила пресс-служба театра Моссовета, что о месте и времени прощания с Валентиной Талызиной будет сообщено позже.

Мы от всей нашей редакции выражаем глубокие соболезнования всем родным и близким актрисы.