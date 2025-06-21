“Я никогда ее не прощу”. Барбара Брыльска негативно отреагировала на смерть Валентины Талызиной
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В России есть такое негласное правило, когда о покинувших этот мир людях говорят либо хорошо, либо ничего. Но видимо известная польская актриса Барбара Брыльска об этом ничего не знает.
Сегодня она позволила себе высказаться в очень негативном ключе о Валентине Талызиной, которая скончалась на 91-м году жизни. В
“Что я могу сказать? Ничего хорошего, потому что меня очень-очень она не любила, даже в интервью по телевидению она сказала такое, чего никогда не прощу ей. Я могла говорить [в «Иронии судьбы»], почему я должна была за это платить? Конечно, мы были лично знакомы, но чтобы один на один — никогда, в компаниях виделись, конечно”, — отметила Брыльска.
В частности Талызина считала, что Брыльска не справилась с ролью Нади. По ее мнению польская коллега просто не дотягивала до этой роли, и только благодаря голосу российской актрисы эта роль запомнилась отечественному зрителю.
Также Талызина рассказывала о произошедших между ними конфликте на съемках «Иронии судьбы». Брыльска с ее слов была очень гордой, и не могла понять, как играть роль ленинградской учительницы.
Как сообщила пресс-служба театра Моссовета, что о месте и времени прощания с Валентиной Талызиной будет сообщено позже.
Мы от всей нашей редакции выражаем глубокие соболезнования всем родным и близким актрисы.