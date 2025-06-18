Удачное время стать сантехником. Крестный отец ИИ назвал самые безопасные профессии будущего

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Один из основателей ИИ высказался по поводу ближайшего будущего рынка труда

Технология искусственного интеллекта активно развивается, и появляется все больше разговоров о том, какие профессии исчезнут в ближайшем времени. Главным образом под ударом могут оказаться офисные работники. Как действовать в такой непростой ситуации рассказал крестный отец ИИ Джеффри Хинтон.

Как пишет издание Business Insider , по мнению Хинтона, массовая угроза потери рабочего места из-за ИИ гораздо ближе, чем кажется. В первую очередь искусственный интеллект будет внедряться там, где присутствует “рутинный интеллектуальный труд”. Поэтому в первой группе риска находятся такие специальности, как юристы, офисные клерки и сотрудники колл-центров.

При этом вряд ли ИИ будет использоваться в тех сферах, где в основном преобладает физический труд. Поэтому сейчас самое выгодное время для того, чтобы освоить работу сантехника.

При этом Хинтон не склонен считать, что ИИ полностью вытеснит человека с некоторых рабочих мест. Скорее всего внедрение ИИ приведет к тому, что один человек с помощью с помощником ИИ будет выполнять такой объем работы, который ранее выполняло 10 человек.

Довольно смелое утверждение, проблема заключается в том, что вряд ли в этом мире потребуется такое количество сантехников. При этом мы уже писали о том, что есть первый негативный опыт использования нейросетей. В частности известный шведский стартап Klarna прекратил использовать ИИ в своей работе, и решил вернуть обратно 700 человек, которых уволил ранее. Вот только обратно идти хотя не все, поскольку уже нашли себе хорошую работу.

Первая IT-компания разочаровалась в нейросетях. Пузырь ИИ начинает сдуваться?

В любом случае судьбу ИИ решит будущее. И мы смеем предположить, что все произойдет гораздо быстрее, чем это кажется…