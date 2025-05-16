Первая IT-компания разочаровалась в нейросетях. Пузырь ИИ начинает сдуваться?

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Шведский стартап объвил о приеме на работу людей, которых уволил и заменил на искусственный интеллект

Еще год назад известный шведский IT-стартап Klarna громко и с пафосом объявил об увольнении 700 своих сотрудников, и замена их искусственным интеллектом. Руководство компании приводила расчеты, благодаря которым их бизнес при замене людей на нейросети сэкономит миллионы долларов. Но что-то пошло не так.

Сегодня Klarna объявила о том, что готова обратно принять всех сотрудников, которые были уволены в прошлом году. В провале операции по цифровизации своего штата расписался лично генеральный директор Klarna Себастьян Семятковски.

По началу все шло очень неплохо. Нейросети справлялись со своей работой отлично, и качество обслуживания клиентов оставалось на высоком уровне. Но позже начались сбои. Клиенты в некоторых моментах не могли достучаться до техподдержки, а нейросети не могли ответить на все возникшие вопросы. Люди отказывались общаться с роботом, и требовали чтобы с ними поговорил человек.

Нужно было срочно что-то менять. Теперь Семятковски говорить немного другие слова, а именно залог успеха в будущем, это «инвестиции в качество «человеческой» поддержки». Чтобы вернуть обратно людей, Klarna готова предложить им более хорошие условия работы, и даже работу на удаленке.

Между тем Семятковски по-прежнему верит в будущее ИИ, только считает, что это случиться немного позже.

А собственно что произошло? Противники ИИ давно предупреждали, что данная технология полностью основана на опыте людей. Система постоянно должна обучаться и получать новые данные. Но тут и начинаются противоречия. Человек пытается все спихнуть на нейросети, думать мозгами перестает, и система начинает зависать.

Мы приходим к неожиданному выводу, что миллиарды инвестиций в разработку так называемого искусственного интеллекта просто выброшены на ветер. А те сказки о том, что уже через десять лет нами будут управлять роботы просто несостоятельны…