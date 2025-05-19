Как застройщики обманывают клиентов при продаже квартир в новостройках

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При продаже все средства хороши. Основной упор делается на психологию

Большинство россиян предпочитают покупать себе квартиру в новостройках. Надо признать, что отчасти в этом есть заслуга застройщиков, которые пускаю в ход наработанные годами уловки, затуманивающие покупателю разум. Но если немного остановится и подумать, то вы поймете весь масштаб обмана.

По мнению застройщика его продукт, а именно новый дом, это всегда красиво и современно, не то что дома на вторичном рынке. В новостройки обычно заезжают обеспеченные люди, а значит вы будете жить среди соседей примерно одного социального уровня. В новостройках нет старых и глухих пенсионеров, алкоголиков, и прочих “элементов” старого фонда.

Но все-таки если хотя бы на немного включить логику, то мы получим совершенно иную картину.

Любая новостройка превращается во вторичное жилье сразу же после того, как вы его купили. Это означает, что вы теряете в стоимости при возможной продаже от 10 до 20%.

В новом жилье нет старых и ворчливых бабушек, но зато в течение ближайших пяти лет вы будете терпеть шум от ремонта, постоянно въезжающих новоселов. Сюда стоит прибавить шум от соседней стройки.

В новостройках не будет алкашей через стенку, но зато будут алкаши и мигранты по пути следования домой из магазина или метро с работы.

Зачастую в новостройках выдают квартиры выпускникам детских домов, которые начинают это отмечать шумными компаниями.

Но самое главное это другое. Уже через 10 лет ваша новостройка превратится в такой же облезлый и ободранный старый фонд. Только разрушаться ваш дом будет намного быстрее из-за низкого качества строительных материалов и кривых рук современных строителей.

И да, через 20 лет все молодые превратятся в старых пенсионеров, станут такими же шумными как их бабушки и дедушки, и будут агрессивными от нищеты и нереализованности. Наверняка кто-то начнет пить, или будет сдавать жилье мигрантам.

Поскольку все современные новостройки находятся на окраинах города, то сюда необходимо приплюсовать такие проблемы, как нехватка медицинских учреждений и сотрудников полиции. Ждать приезд скорой помощи придется ждать часами, в итоге квартира, за которую вы отдали большие деньги, может потерять до половины своей стоимости.

“Окно возможностей” на рынке недвижимости, или Почему продавать жилье надо именно сейчас

Поэтому прежде чем купить квартиру, нужно долго подумать, и все просчитать заранее, чтобы потом вам не было мучительно больно…