“Окно возможностей” на рынке недвижимости, или Почему продавать жилье надо именно сейчас

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Цены на жилье в России снижаются, но с большой долей вероятности это еще не предел падения. Ситуация может еще ухудшиться

Кризис на рынке недвижимости постепенно набирает обороты. По данным РБК с начала 2025 года скидки на вторичном рынке жилья выросли в два раза, и достигли 6,3%, а в некоторых города миллионниках можно найти предложение со скидкой 11%. Многие россияне восприняли данную ситуацию как идеальную для покупки жилья, считая, что это “окно возможностей”, но очень скоро они могут об этом сильно пожалеть.

Однако если взглянуть по другому на рынок недвижимости, то можно увидеть довольно пугающую картину. Как пишет “Российская газета” , долги за квартиры в рассрочку с начала 2025 года достигли астрономической суммы в 1,2 трлн. рублей. То есть народ уже вложился в квадратный метр по полной.

Мы уже писали о том, что количество нераспроданных квартир в новостройках увеличилось на 30%, что также давит на рынок.

При этом статистика не учитывает сделки, когда продавец и покупатель совершают сделки по цене гораздо ниже объявленной. Когда продавцу срочно плодятся деньги, то скидки могут достигать и 20-25%.

Многие покупатели считают, что ситуация с возможным перемирием на Украине, это позитив, и дальше жилье опять начнет дорожать. Между тем предложение жилья в целевой локации ЦАО Москвы (40-180 млн рублей) снова очень сильно выросло за последнюю неделю. Люди стремятся зафиксировать прибыль и купить дешевых долларов, чтобы вывести капитал из страны.

Между тем ситуация в мировой экономике стремительно ухудшается, и Россия даже при урегулировании украинского конфликта, остаться в стороне не сможет. Кризисные явления коснутся и нашей экономики, а значит с деньгами у людей дела будут гораздо хуже.

Индикаторы рынка недвижимости сигналят о приближении серьезного падения

Да, сегодня на рынке недвижимости реально открылось “окно возможностей” для тех людей, кто хочет избавиться от недвижимости, ибо потом цены могут быть гораздо ниже…