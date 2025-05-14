“Окно возможностей” на рынке недвижимости, или Почему продавать жилье надо именно сейчас
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Цены на жилье в России снижаются, но с большой долей вероятности это еще не предел падения. Ситуация может еще ухудшиться
Кризис на рынке недвижимости постепенно набирает обороты. По данным
Однако если взглянуть по другому на рынок недвижимости, то можно увидеть довольно пугающую картину. Как пишет
Мы уже писали о том, что количество нераспроданных квартир в новостройках увеличилось на 30%, что также давит на рынок.
При этом статистика не учитывает сделки, когда продавец и покупатель совершают сделки по цене гораздо ниже объявленной. Когда продавцу срочно плодятся деньги, то скидки могут достигать и 20-25%.
Многие покупатели считают, что ситуация с возможным перемирием на Украине, это позитив, и дальше жилье опять начнет дорожать. Между тем
Между тем ситуация в мировой экономике стремительно ухудшается, и Россия даже при урегулировании украинского конфликта, остаться в стороне не сможет. Кризисные явления коснутся и нашей экономики, а значит с деньгами у людей дела будут гораздо хуже.
Да, сегодня на рынке недвижимости реально открылось “окно возможностей” для тех людей, кто хочет избавиться от недвижимости, ибо потом цены могут быть гораздо ниже…