Индикаторы рынка недвижимости сигналят о приближении серьезного падения

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Сложившаяся обстановка в строительной отрасли вызывает беспокойство, снижение цен на квадратный метр может начаться в любой момент

Вот уже почти год Россия живет в условиях высокой ключевой ставки. Кредиты и ипотека стали для многих россиян недоступны. Однако существенного снижения цен на недвижимость не произошло. Наоборот, рынок ждет снижения ставок и надеждой, что деньги с депозитов пойдут в квадратный метр. Дело в том, что это может быть ловушкой, поскольку именно сейчас может начаться обвал цен на рынке недвижимости.

Дело в том, что прошедший год рынок недвижимости держался за счет притока денег из границы. В основном подорожала элитная недвижимость, стоимость среднего сегмента и эконом класс практически не изменилась.

Что мы имеем на данный момент? Льготная ипотека по сути свернута. Условия льготной семейной ипотеки серьезно ужесточились, и такой кредит можно оформить только в провинции.

Между тем все чаще в российских СМИ появляются сообщения , что количество нераспроданных квартир в новостройках. Данный показатель вырос на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Между тем основной бизнес застройщиков держался последнее время исключительно за счет кредитов. Но сегодня кредиты подорожали, себестоимость строительства сильно выросла, а у народа денег на жилье нет.

И еще один важный момент, за последнее время жилья было настроено очень много, а количество населения в стране уменьшается. Отсюда напрашивается вывод, что падение цен на недвижимость в России может начаться в любой момент. Если вам очень нужно жилье, наверное, имеет смысл повременить с покупкой. А если вы хотите вложить свои деньги в недвижимость, то над этим вопросом стоит задуматься, а возможно поискать другие способы сохранения своих сбережений.