Фильм «Простоквашино» - почему в российском кинематографе нет новых идей?

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Российские кинематографисты экранизировали популярный совесткий мультфильм

Даже если вы не большой любитель отечественного кинематографа, то все равно видите, сколько за последние годы снимается перезапусков старых хороших советских фильмов. Да, и мимо мультфильмов наши кинематографисты не проходят. Так как, трудно придумать интересный сюжет и запоминающихся героев киноистории – гораздо легче взять то, что давно придумали до тебя и хорошо знают (а главное любят) зрители. Вот и очередной пример данного утверждения во всей красе – 1 января 2026 года в российский кинопрокат выходит фильм «Простоквашино».

Режиссером переноса этих классических советских мультфильмов, выходивших с 1978 по 1984 год, стал Сарик Андреасян.

Роль Дяди Федора исполнил Роман Панков, совсем недавно дебютировавший на большом экране в фильме «Денискины рассказы». Иван Охлобыстин стал почтальоном Печкиным. Лиза Моряк (которую многие заметили после ее съемок в «Евгении Онегине») исполнила роль мамы Дяди Федора, а Павел Прилучный стал его отцом. А вот Шарик и кот Матроскин в новом «Простоквашино» это результат компьютерной графики, что вполне предсказуемо. Антон Табаков, сын Олега Табакова, продолжил дело своего отца и озвучил кота Матроскина, а Шарик в новом фильме говорит голосом Павла Деревянко. Ну, а говорящей птицей Галчонком, стала актриса Дарья Блохина.

Ролик фильма конечно же выглядит ярко, несмотря на не особо качественную анимацию Матроскина и Шарика. Но, при просмотре очередного «перезапуска» любимого советского фильма или мультфильма, каждый раз возникает вопрос «зачем?». Все равно, лучше, чем оригинал, вы по умолчанию снять не сможете, а зритель будет сравнивать вашу поделку с советской лентой.

Почему новый российский фильм «Буратино» пугает, а не радует зрителей?

Увы, плохо нынче в России с хорошими сценаристами – где же ваши захватывающие истории, цитаты из которых уйдут в народ на десятилетия?