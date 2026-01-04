Новости

Шесть человек получили травмы в аварии в Тотемском округе

Опубликовано
Инга Книжкина
корреспондент
авария ДТП происшествия

Источник фото: АСС Вологодской области

В их числе — четыре ребенка


 

Легковушка и внедорожник столкнулись днем 3 января на трассе «Чекшино — Тотьма — Никольск». На встречную полосу выехал «ВАЗ-2115» и не успел вовремя завершить обгон. В результате столкновения с «Джипом» легковушка оказалась сильно смята. Потребовалась помощь спасателей областной АСС. С помощью гидравлического инструмента они деблокировали водителя. Также травмы получили пассажирка — женщина и дети: подросток и младенец.

Кроме того, пострадали 8-летний и 6-летний дети из внедорожника. Спасатели помогли им добраться до больницы. Причины и обстоятельства ДТП выясняют сотрудники Госавтоинспекции.

Напомним, также накануне вологодские паломники попали в серьезную аварию в Тульской области, травмированы 10 человек. А в Вологодской области с начала года погибли двое водителей — в Сокольском и Кадуйском округах.

