Шесть человек получили травмы в аварии в Тотемском округе

Источник фото: АСС Вологодской области

В их числе — четыре ребенка

Легковушка и внедорожник столкнулись днем 3 января на трассе «Чекшино — Тотьма — Никольск». На встречную полосу выехал «ВАЗ-2115» и не успел вовремя завершить обгон. В результате столкновения с «Джипом» легковушка оказалась сильно смята. Потребовалась помощь спасателей областной АСС. С помощью гидравлического инструмента они деблокировали водителя. Также травмы получили пассажирка — женщина и дети: подросток и младенец.

Кроме того, пострадали 8-летний и 6-летний дети из внедорожника. Спасатели помогли им добраться до больницы. Причины и обстоятельства ДТП выясняют сотрудники Госавтоинспекции.