Попавших в ДТП вологодских туристов отправили домой

Источник фото: Тг-канал Дмитрия Миляева

В результате аварии в Тульской области пострадали 10 человек

Автобус с паломниками съехал в кювет в Богородицком районе. ДТП случилось днём 3 января. 31 турист следовал в село Себино — на родину Матроны Московской.

По пути туда водитель не справился с управлением. Из-за ДТП травмы получили 10 человек, их отправили в медучреждения. После осмотра шестерых из них отправили на амбулаторное лечение по месту жительства. Для них и не пострадавших туристов был предоставлен резервный автобус. Более серьезные травмы получили четыре человека, они пока остаются в больнице. Характер повреждений не уточняется.

Как рассказал в соцсетях губернатор Тульской области Дмитрий Миляев, ночью 4 января паломники поехали домой. Обстоятельства ДТП выясняют сотрудники правоохранительных органов.