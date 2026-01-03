Непристёгнутая девушка в Череповце поплатилась здоровьем

Источник фото: Госавтоинспекция Череповца

За первые дни наступившего года в Вологодской области произошло уже несколько аварий

Накануне вечером в городе металлургов столкнулись две машины - «ВАЗ» и «Шевроле». 23-летний автомобилист не справился с управлением и врезался в иномарку. ДТП случилось около 21 часа на Северном шоссе. В отечественной легковушке находились парень и девушка — оба не пристёгнуты. 22-летнюю пассажирку с места происшествия увезли в больницу.

Вечером 1 января в Череповце под колеса «Опеля» попал 4-летний ребенок. Он шел вместе с 15-летней сестрой, но не по «зебре», а неподалеку от неё. Юного пешехода осмотрели медики скорой помощи на месте и отвезли в областную детскую больницу, рассказали в Госавтоинспекции.

А первым ДТП года стало происшествие в Сокольском округе. На трассе «Москва — Архангельск» 20-летний молодой человек врезался в столб и погиб. 26-летний пассажир госпитализирован. Обстоятельства аварии еще предстоит выяснить.