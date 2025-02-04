Вологжанин, прокативший сотрудника ДПС на двери машины, предстанет перед судом

Прокуратура города Вологды утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 31-летнего жителя села Молочное. Он обвиняется в применении насилия в отношении представителя власти. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, инцидент произошел 30 ноября прошлого года. Вечером на улице Ленинградской сотрудники ДПС остановили водителя автомобиля «Дэу Нексия» из-за нарушения ПДД. Мужчина, испугавшись ответственности, решил уехать в то время, как полицейский держался за дверь машины.

Во время движения обвиняемый пытался сбросить сотрудника полиции на дорогу. Для этого он увеличивал скорость, закрывал водительскую дверь, за которую держался потерпевший, выезжал на полосу встречного движения. На улице Батюшкова обвиняемый наехал на бордюр, в результате чего инспектор ДПС упал на проезжую часть.

Уголовное дело будет направлено в Вологодский городской суд для рассмотрения по существу. Вологжанину грозит до 10 лет лишения свободы.