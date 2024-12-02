Полиция задержала вологжанина за применение насилия к сотруднику ДПС

[ Происшествия ]

Вологодская полиция задержала мужчину, который подозревается в применении насилия к сотруднику ДПС. В поле зрения силовиков он попал в минувшие выходные, когда прокатил на двери автомобиля Госавтоинспектора по проспекту Победы.

«По версии следствия, 31-летний водитель, пребывавший в состоянии алкогольного опьянения, после остановки транспортного средства отказался выполнить законное требование полицейского – выйти для осуществления административного разбирательства. Начав движение на автомобиле, водительскую дверь которого удерживал сотрудник, водитель развивал скорость вплоть до падения инспектора на проезжую часть с интенсивным движением транспорта», - уточнили в региональном управлении следственного комитета.

Сотрудник ДПС при падении получил множественные травмы.

По информации следкома, задержанный ранее уже привлекался к уголовной ответственности. На первом допросе он  рассказал, что испугался задержания, поэтому попытался скрыться.

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