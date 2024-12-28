На привокзальной площади в Вологде начала проваливаться плитка

На днях в соцсетях начали появляться жалобы от жителей Вологды на качество благоустройства площади имени Бабушкина. Горожане публикуют фото, на которых видно, что недавно уложенная плитка на проезжей части начала проваливаться.

Напомним, ремонт площади Бабушкина начался в мае этого года. На обновление пространства было выделено из федерального, областного и городского бюджетов около 151 миллиона рублей. Изначально завершить работы планировалось в сентябре. Позже срок сдачи объекта неоднократно переносился. В конце конца обновленную привокзальную площадь открыли 27 ноября.

На жалобы вологжан о качестве проведенного ремонта ответил губернатор области Георгий Филимонов в своем Telegram-канале:

«Ну это абсолютно справедливое замечание. Спасибо, друзья! Подрядчик ответит по полной. Мрак. Ему же говорил положить асфальт, а не плитку. Решим обязательно».

Мэр Вологды Андрей Накрошаев уточнил, что дефекты плиточного покрытия стали появляться сразу, как только было запущено движение транспорта. Подрядчик несколько раз перекладывал плитку в проблемных местах, однако к положительному результату это не привело. Компании, выполнявшей ремонт, официально выставлена претензия с зафиксированными недостатками. По словам Андрея Накрошаева, оптимальным техническим решением будет асфальтирование проезжей части. Работы будут выполнены в следующем году.