В Вологде после глобального обновления открыта привокзальная площадь

[ Общество ]

В Вологде сегодня после глобального обновления открыта площадь имени Бабушкина. В церемонии открытия обновленной площади принял участие помощник президента РФ Владимир Мединский.

По словам губернатора Вологодской области Георгия Филимонова, площадь после реконструкции кардинально обновилась. На ней установлены новые скамейки, информационные стенды, дорожные знаки, фотозона и стильный навес с качелями.

Также на площади появилась стела «Город трудовой доблести», на которой изображены портреты авиаконструктора Сергея Ильюшина, создателя авиационных пулеметов Михаила Березина, а также машиниста паровоза Василия Болонина, который первым из вологжан был удостоен звания Герой Социалистического труда.

«После масштабной реконструкции в областной столице появился ещё один центр притяжения - красивое, удобное и современное общественное пространство», - заявил Георгий Филимонов.

Теги:
площадь Бабушкина реконструкция
 

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