Реконструкция площади Бабушкина началась в Вологде

Благоустройство привокзальной площади Бабушкина началось в Вологде. Реконструкцию стоимостью около 151 млн рублей ведет московская компания «ЦМПТ». Средства выделены из федерального, областного и городского бюджетов

«На сегодняшний день проведены работы по переносу контактной сети и организовано движение троллейбуса с Пошехонского моста напрямую по улице Мира. Сейчас на территории площади выставлено ограждение, на днях рабочие приступят к демонтажным работам существующих опор на площади, демонтажу уже обесточенной контактной сети. После чего подрядная организация начнёт демонтировать существующее покрытие, бортовой камень. Все скамьи и урны, которые находятся в хорошем состоянии, будут перенесены в парки и скверы города, а также на набережную», - рассказала руководитель МКУ «Служба городского хозяйства» Вологды Юлия Попова.

Площадь была выбрана для благоустройства жителями города в ходе онлайн-голосования, которое состоялось в прошлом году. Проект развития площади был разработан в ходе обсуждений с жителями и на основе запросов вологжан. Проект отражает главные бренды Вологды.

На площади установят навес с качелями, появятся фотозона с вологодским резным палисадом, информационные стенды об истории и туристических объектах. Также откроются кафе и торговые павильоны. Планируется создание системы пешеходных дорожек, навигации, зоны высадки для такси и транспорта, парковки для маломобильных граждан и туристических автобусов.

Автобусные остановки будут размещены у фасада железнодорожного вокзала, а дополнительные парковочные места - у здания почты и перед въездом на мост. Также на площади установят стелу, символизирующую присвоение Вологде звания «Город трудовой доблести». Завершение работ по благоустройству площади запланировано осенью 2024 года.