В Вологде сегодня собирались выбрать мэра, но этого не произошло

Сегодня, 24 октября, должна была пройти сессия Вологодской городской Думы. Депутаты собирались принять решение, кто будет мэром областной столицы в течение ближайших пяти лет. Правда, голосование так и не состоялось.

А все дело в том, что один из двух кандидатов, директор школы №37 Александр Кочетков, заболел. Он передал письменно обращение депутатам о переносе даты голосования, так как хотел присутствовать лично во время процедуры. Городская Дума одобрила просьбу. О новой дате голосования объявят позже.

Напомним, изначально документы на участие в конкурсе на должность мэры подали пять кандидатов. В частности, на место претендовали Оксана Николаевна Волохина, Михаил Георгиевич Дорофеев, Александр Сергеевич Кочешков и Яна Сергеевна Климова, а также исполняющий обязанности мэры Андрей Накрошаев. Позже комиссия по проведению конкурса отобрала двоих кандидатов: Андрея Накрошаева и Александра Кочеткова.