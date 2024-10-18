Комиссия отобрала двоих кандидатов на должность мэра Вологды

Комиссия по проведению конкурса на должность мэра Вологды отобрала двоих из пяти кандидатов. Заседание прошло накануне в областном центре.

Как ранее сообщал NewsVo, на должность мэра Вологды претендовали исполняющий обязанности мэра города Андрей Накрошаев, Оксана Волохина, Михаил Дорофеев, Александр Кочешков и Яна Климова.

По данным вологодских Telegram-каналов, двоим кандидатам комиссия предъявила замечания к достоверности и полноте документов. В результате к испытаниям были допущены Андрей Накрошаев, Александр Кочешков и Яна Климова.

Все трое накануне прошли индивидуальное собеседование и представили свои программы развития Вологды.

В результате комиссия рекомендовала рассмотреть на должность мэра Андрея Накрошаева и Александра Кочешкова – директора городской школы №37, поскольку их программы, как посчитали члены комиссии, содержат комплекс стратегических задач и инновационные подходы.

Яну Климову предложено включить в кадровый резерв городской администрации.

Мэр Вологды будет выбран 24 октября.