Пять человек намерены побороться за кресло вологодского мэра

Пять человек подали документы для участия в конкурсе на должность мэра Вологды. Заседание конкурсной комиссии прошло в администрации города. Как заявила секретарь конкурсной комиссии, кроме исполняющего обязанности мэра города Андрея Накрошаева, документы подали Оксана Николаевна Волохина, Михаил Георгиевич Дорофеев, Александр Сергеевич Кочешков и Яна Сергеева Климова.

Правда, как пишут вологодские Telegram-каналы, из пяти кандидатов, подавших документы на участие в конкурсе, сегодня на сам конкурс пришли лишь четыре кандидата. Кто из подавших заявление уже сошел с дистанции, пока не известно.

Итоги конкурса станут известны на следующей неделе.