В Бабаевском районе будут судить женщину, по вине которой утонул ребенок

[ Общество ]

Прокуратура Чагодощенского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 29-летней жительницы поселка Сазоново Чагодощенского округа. Она обвиняется в причинении смерти по неосторожности. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Вологодской области.

Трагедия произошла 12 июня этого года. Как ранее сообщало NewsVo, двухлетний малыш утонул в бассейне, установленном на придомовой территории в поселке Сазоново. По версии следствия, обвиняемая, исполняя родительские обязанности ненадлежащим образом, оставила ребенка без присмотра.

Уголовное дело направлено в Бабаевский районный суд для рассмотрения по существу.

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