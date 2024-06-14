Двухлетний ребенок утонул в бассейне частного дома в Вологодской области

Трагедия произошла в поселке Сазоново Чагодощенского округа. В бассейне, установленном на территории частного дома, утонул двухлетний малыш. Как рассказал на своей странице в соцсетях глава округа Александр Косенков, взрослые оставили малыша без присмотра.

«Самые глубокие соболезнования семье, потерявшей дорогое дитя. А нам, взрослым, горький урок... Следует знать и помнить, что у детей зачастую отсутствует страх перед водой, поэтому родители должны быть особенно внимательны и бдительны, когда их малыши купаются. Важно помнить, что дети, не осознавая опасности, могут оказаться в опасной ситуации», - написал в соцсетях глава округа.

Александр Косенков также напомнил, что для купания детей необходимо использовать специальные плавательные средства, а также постоянно контролировать нахождение ребенка в воде.