Двухлетний ребенок утонул в бассейне частного дома в Вологодской области

[ Происшествия ]

Трагедия произошла в поселке Сазоново Чагодощенского округа. В бассейне, установленном на территории частного дома, утонул двухлетний малыш. Как рассказал на своей странице в соцсетях глава округа Александр Косенков, взрослые оставили малыша без присмотра.   

«Самые глубокие соболезнования семье, потерявшей дорогое дитя. А нам, взрослым, горький урок... Следует знать и помнить, что у детей зачастую отсутствует страх перед водой, поэтому родители должны быть особенно внимательны и бдительны, когда их малыши купаются. Важно помнить, что дети, не осознавая опасности, могут оказаться в опасной ситуации», - написал в соцсетях глава округа.

Александр Косенков также напомнил, что для купания детей необходимо использовать специальные плавательные средства, а также постоянно контролировать нахождение ребенка в воде.

Теги:
погиб ребенок бассейн
 

Последние новости

Последний участник ВОВ ушел из жизни в Вологодском округе
После небольшого перерыва в Вологодскую область снова придут дожди
Вологодский школьник погиб после несданного ОГЭ
Глава Устюженского округа официально сложил с себя полномочия
Вологодское «Динамо» прервало безвыигрышную серию
Двухлетний ребенок утонул в бассейне частного дома в Вологодской области
В администрации Вологды нашли замену экс-куратору Лаборатории городской среды
Под Вологдой завтра закроют железнодорожный переезд
Форвард «Чевакаты» Лидия Малахова продолжит карьеру в столичной «Руне»
Разрядившийся мобильный телефон спас череповчанина от потери 3 млн рублей