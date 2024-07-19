Администрация Вологды отказалась от приватизации «Ритуал Спецслужбы»

В апреле этого года на сайте городской администрации появился проект решения о приватизации МУП «Ритуал Спецслужба». Позднее решение поддержали депутаты Городской Думы, объяснив это тем, что предприятие планируется реорганизовать в общество с ограниченной ответственностью в целях защиты конкуренции.
Вчера же прошла внеочередная сессия депутатов Гордумы, на которой было принято решение преобразовать «Ритуал Спецслужбу» в муниципальное бюджетное учреждение. Об этом рассказал глава городы Вологды Юрий Сапожников на своей странице в соцсети ВКонтакте.
«МУП «Ритуал Спецслужба», которое ранее планировалось реорганизовать в общество с ограниченной ответственностью, мы исключили из плана приватизации и поддержали его реорганизацию в МБУ. Это решение позволит сохранить полный городской контроль, в том числе тарифный, за данной организацией», – рассказал Юрий Сапожников.