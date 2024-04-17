Два муниципальных предприятия намерены приватизировать в Вологде

[ Общество ]

Два муниципальных предприятия намерены приватизировать в 2024 году в Вологде. Как узнал портал GorodVo, речь идет о «ПАТП №1» и «Ритуал-спецслужба». Проект решения о приватизации опубликовано на сайте городской администрации. Окончательное решение будет вынесено депутатами Вологодской гордумы.

На сайте «ПАТП-1» указано, что предприятие является крупнейшим перевозчиком пассажиров в Вологде. Автобусный парк предприятия насчитывает около 130 машин. Ежедневно в Вологде автобусами «ПАТП» перевозится более 50 тысяч пассажиров, или 18 млн пассажиров в год. На предприятии в настоящий момент работает около 500 человек.

МУП «Ритуал-спецслужба» заявляет о себе, как о единственном в городе предприятии, которое имеет статус спецслужбы и оказывает полный комплекс ритуальных услуг жителям Вологды и Вологодского округа.

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