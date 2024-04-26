В Гордуме Вологды объяснили причину реорганизации двух муниципальных предприятий

В городской Думе Вологды объяснили решение о реорганизации предприятий ПАТП-1 и «Ритуал спецслужба». Решение о реорганизации этих предприятий было поддержано накануне на заседании городской Думы Вологды.

«Провести эту процедуру нас обязывает федеральное законодательство, в том числе федеральный закон «О защите конкуренции». Подчеркну, что предприятия реорганизуются, а не приватизируются. МУП «ПАТП №1» будет реорганизовано в акционерное общество, а единственным акционером будет город Вологда. МУП «Ритуал спецслужба» реорганизуется в общество с ограниченной ответственностью, а единственным учредителем будет тоже город Вологда», - пояснил глава Вологды Юрий Сапожников.

В городской Думе также заявили, что реорганизация предприятий для вологжан не повлечет никаких изменений.