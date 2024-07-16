С августа запускаются дополнительные авиарейсы из Вологды в Москву

С 1 августа запускаются дополнительные рейсы из Вологды в Москву по вторникам и четвергам. Самолеты до столицы теперь будут летать ежедневно. Об этом сообщил Департамент дорожного хозяйства и транспорта на своей странице в соцсети ВКонтакте.

«С 1 августа у вас будет еще больше возможностей отправиться в столицу! Запускаются дополнительные рейсы из Вологды в Москву по вторникам и четвергам! Теперь вы можете отправиться на самолете в Москву утром в 8:00 и вернуться вечером в 19:00 ежедневно. Желаем вам ярких путешествий!», – рассказали в департаменте.

Стоимость билетов варьируется от 6500 до 14 тысяч рублей. Примерное время перелета – 1,5 часа.