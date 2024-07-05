Череповецкие поджигатели покрышек действовали по заказу

20 июня полиция задержала троих фигурантов по делу о поджогах в Череповце. Об этом NewsVo сообщало ранее. Молодые люди подозреваются в том, что в период с 15 по 19 июня, пытались уничтожить четыре квартиры, расположенные в подъездах многоквартирных домов на улицах Командарма Белова, М. Горького и на пр. Победы, а также имущество, находящееся в указанных квартирах. По заказу они совершали поджоги с использованием автомобильных покрышек и легко воспламеняющейся жидкости.

Двоих мужчин по решению Череповецкого городского суда заключили под стражу. Однако подозреваемые не согласились с таким решением и подали апелляционные жалобы с просьбой изменить меру пресечения на более мягкую.

Вологодский областной суд оставил меры пресечения без изменения, подозреваемые оставлены под стражей по 19 августа 2024 года.