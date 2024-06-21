Два вологодских пиромана отправлены в СИЗО за поджоги в подъездах Череповца

[ Происшествия ]

В Череповце городской суд отправил на два месяца в следственный изолятор двух из троих задержанных вологодских пироманов. Как ранее сообщал NewsVo, череповецкие сыщики задержали троих молодых вологжан, которые подозреваются в серии поджогов в многоквартирных домах Череповца с помощью покрышек и легковоспламеняющейся жидкости.  

«Молодые люди подозреваются в том, что в период с 15 по 19 июня этого года, действуя общеопасным способом, в группе лиц по предварительному сговору с неустановленными лицами, умышленно, путем поджога покушались уничтожить четыре квартиры, расположенные в подъездах многоквартирных домов на улицах Командарма Белова, М. Горького и на пр. Победы в г. Череповце, а также имущество, находящееся в указанных квартирах», - сообщает пресс-служба судов области.

Также в сообщении говорится, что двое подозреваемых заключены под стражу до 19 августа, решение по третьему участнику группы вынесут позже.

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