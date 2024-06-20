Трое молодых вологжан подозреваются в серии поджогов в череповецких подъездах

Полиция Череповца задержала троих вологжан за серию поджогов в подъездах многоквартирных домов. Поджоги совершались с 15 по 19 июня.

«Как было установлено при осмотрах мест происшествий, возгорания стали результатом поджогов, которые неизвестные совершили с использованием автомобильных покрышек и легковоспламеняющейся жидкости», - заявили в пресс-службе регионального УМВД.

После изучения записей с камер видеонаблюдения сыщики установили, что поджигатели ездили на такси. После дальнейшего анализа передвижения злоумышленников были установлены трое подозреваемых, которыми оказались молодые вологжане в возрасте от 23 до 26 лет. В УМВД уточнили, что на допросах они не стали отрицать свою причастность к поджогам.

По фактам поджогов возбуждено уголовное дело. Санкции статьи за умышленное повреждение имущества предусматривают до 5 лет лишения свободы. Полиция проверяет причастность задержанных за аналогичные преступления, совершенные в Вологде.