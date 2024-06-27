Стали известны причины появления червей в водопроводной воде Череповца

Работники череповецкого Водоканала объяснили, как в водопроводной воде Индустриального района появились черви. Как ранее сообщал NewsVo, жалобы на качество воды появились в комментариях на странице мэра города Вадима Германова. Череповчане писали, что вода из крана течет мутная, с ржавчиной, а некоторые находили белых тонких червей. Специалисты Водоканала и Роспотребнадзора взяли пробы воды в одном из домов на улице Сталеваров, откуда поступила первая жалоба.

«Обследование показало, что из-за попадания холодной воды в теплообменник, наличия в нем загрязнений и отложений, отсутствия необходимого обслуживания внутридомовых сетей произошло застаивание воды. Все это создает благоприятные условия для размножения органики. Кроме того, теплообменник по этому адресу не был опрессован, отсутствовал график промывки, подача горячей воды не перекрыта. Можно сделать вывод о неудовлетворительном обслуживании управляющей компанией внутридомовых систем водоснабжения и отопления, что является причиной размножения органики», — сообщает официальный портал Череповца со ссылкой на работников Водоканала.

Руководство предприятия также заверило, что готово оказать помощь управляющим компаниям в промывке теплообменников.