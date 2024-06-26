Жители Череповца находят в водопроводной воде червей

[ Общество ]

Такое сообщение появилось вчера вечером в комментариях на официальной странице ВКонтакте мэра Череповца Вадима Германова. Жители Индустриального района массово жалуются на качество воды, текущей из-под крана. Многие пишут о ее мутности, наличии ржавчины, а некоторые находят белых тонких червей.

Вчера специалисты «Водоканала» взяли пробу воды в девяти домах. Отклонений по химическим показателям холодной воды на водомерных узлах и в кранах собственников не обнаружено. Присутствие органики также не зафиксировано. На сегодняшний день в ресурсную организацию поступило уже 12 обращений. Работники заверили, что разбираются с каждым обращением.

При этом у жителей района до сих пор нет горячей воды. Отключили ее еще 28 мая. Подключение по графику запланировано на завтра, 27 июня.

Теги:
водопроводная вода качество воды
 

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