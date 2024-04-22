Определился соперник «Чевакаты» в борьбе за 5 место суперлиги

[ Спорт ]

Стал известен соперник «Вологда-Чевакаты», которая будет бороться за 5-е место суперлиги. По итогам прошедших матчей, соперником вологодских баскетболисток станет ногинский «Спартак». В субботу подмосковная команда переиграла курский «Динамо-Фарм».

«Чеваката», напомним, в субботу уверенно переиграла МБА-2 в серии до двух побед. Как пишет российская Федерация баскетбола, МБА-2 затратила слишком много сил для победы в пятницу на площадке «Чевакаты», которых явно не хватило в субботу. Разве что ярко сыграла в атаке капитан команды Анастасия Щеколдина (20 очков), но этого оказалось явно недостаточно. «Вологда-Чеваката», поведя в середине стартовой четверти, затем лишь наращивала свое преимущество. К концу третьей 10-минутки оно составило «+21» - 57:36. Общий итог встречи – 71:51.   

Матчи в серии за 5-е место пройдут 25 и 29 апреля в Ногинске, и, если потребуется, 30 апреля в Вологде.

Игры серии за 7-е место между «Динамо-Фарм» - МБА-2 состоятся 25 и 28 апреля в Москве и, если потребуется, 29 апреля в Курске.

Теги:
баскетбол «Вологда-Чеваката»
 

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