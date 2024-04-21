«Чеваката» разгромила соперника в решающем матче

Баскетболистки вологодской «Чевакаты» разгромили МБА-2 в решающем матче. Напомним, «пчелы» играли с московской МБА-2 серию до двух побед.
В первом матче «Чеваката» выиграла соперниц с разницей в один мяч, вторую игру, которая прошла в пятницу, вологжанки проиграли.
Накануне на вологодском паркете состоялась третья игра, где «Чеваката» не оставила соперницам ни одного шанса на победу.
С самого начала игры «пчелы» взяли инициативу в свои руки. Уже после трех сыгранных четвертей счет на табло был 57:36 в пользу вологжанок.
После такого результата перевес в одно очно в четвертой четверти в пользу москвичек уже не сыграл никакой роли. Окончательный счет встречи – 71:51 в пользу «Чевакаты».
15 очков в игре набрала Есения Магжанова, 11 - Лидия Малахова, 10 - Мария Канищева.
Теперь «Чевакату» ждет серия до двух побед за пятое место чемпионата России суперлиги.
«Я думал, что на вчерашней игре узнал про наш вологодский баскетбол всё. Но это не так! Оказалось, что в женском баскетболе невозможно что-то знать, здесь вообще ничего не понять и осмыслению ничего не подлежит. Здесь просто нужно болеть и наслаждаться нашими красавицами, без всяких прогнозов! Команда, вы - командища! Как же я вас всех обожаю! Браво!», - прокомментировал игру «Чевакаты» активный болельщик Николай Сайкин.