«Чеваката» разгромила соперника в решающем матче

Баскетболистки вологодской «Чевакаты» разгромили МБА-2 в решающем матче. Напомним, «пчелы» играли с московской МБА-2 серию до двух побед.

В первом матче «Чеваката» выиграла соперниц с разницей в один мяч, вторую игру, которая прошла в пятницу, вологжанки проиграли.

Накануне на вологодском паркете состоялась третья игра, где «Чеваката» не оставила соперницам ни одного шанса на победу.

С самого начала игры «пчелы» взяли инициативу в свои руки. Уже после трех сыгранных четвертей счет на табло был 57:36 в пользу вологжанок.

После такого результата перевес в одно очно в четвертой четверти в пользу москвичек уже не сыграл никакой роли. Окончательный счет встречи – 71:51 в пользу «Чевакаты».

15 очков в игре набрала Есения Магжанова, 11 - Лидия Малахова, 10 - Мария Канищева.

Теперь «Чевакату» ждет серия до двух побед за пятое место чемпионата России суперлиги.